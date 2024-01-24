الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية: أصعب 48 ساعة في عناية القلب

عمرو عبد العزيز
عمرو عبد العزيز

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز عن تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية وكتب في منشورٍ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بجد أصعب ٤٨ ساعة عدّوا عليا في عناية القلب.. بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس"، مضيفًا: "فعلًا مفيش أي حاجة تستاهل.. اللهم لك الحمد على نعمه الصحة".

وينتظر عمرو عبدالعزيز عرض فيلم "ورد ريحان" أمام الفنان أحمد الفيشاوي، الذي انتهى من تصويره قبل عدة أشهر وهو تأليف وإخراج محمد نبيل.

ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، نبيل عيسي، ويجسد الفيشاوي في أحداث دور "زين" وهو شخص مرضى نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئًا في حياته. 

آخر أعمال عمرو عبرالعزيز 

يذكر أن عمرو عبدالعزيز، شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وشارك في بطولة مسلسل رمضان كريم ج2، مجموعة من الفنانين منهم: سيد رجب، محمد لطفي، صبري فواز، دينا محسن، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز محمد لطفي، صبري فواز، دينا محسن، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز. 

عمرو عبد العزيز الفنان عمرو عبد العزيز تفاصيل الحالة الصحية لعمرو عبد العزيز الحالة الصحية لعمرو عبد العزيز وعكة صحية

مواد متعلقة

نشر الثقافة.. الدورة الـ55 من معرض الكتاب برعاية "الراديو 9090"

أبرز أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 7و8 ومواعيد العرض وأبطال القصة

حسين زين مُهنئًا الشرطة: الرجال البواسل حراس الجبهة الداخلية للوطن

سوسن بدر تكشف تفاصيل دورها في "حدوتة منسية"

مسلسل "وبينا ميعاد 2".. مواعيد عرض الحلقة العاشرة

"الحريفة" في المقدمة.. منافسة شرسة بين النجوم على إيرادات شباك التذاكر

ليلى علوى": هند فى "مقسوم" تختلف عن شخصيتى

منصة "watch it" تطرح الحلقة 7 و 8 من مسلسل "حالة خاصة"

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

بعد تكريم أسرته من الرئيس السيسى ..من هو الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق؟

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟