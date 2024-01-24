عمرو عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية: أصعب 48 ساعة في عناية القلب

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز عن تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية وكتب في منشورٍ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بجد أصعب ٤٨ ساعة عدّوا عليا في عناية القلب.. بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس"، مضيفًا: "فعلًا مفيش أي حاجة تستاهل.. اللهم لك الحمد على نعمه الصحة".

وينتظر عمرو عبدالعزيز عرض فيلم "ورد ريحان" أمام الفنان أحمد الفيشاوي، الذي انتهى من تصويره قبل عدة أشهر وهو تأليف وإخراج محمد نبيل.

ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، نبيل عيسي، ويجسد الفيشاوي في أحداث دور "زين" وهو شخص مرضى نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئًا في حياته.

آخر أعمال عمرو عبرالعزيز

يذكر أن عمرو عبدالعزيز، شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وشارك في بطولة مسلسل رمضان كريم ج2، مجموعة من الفنانين منهم: سيد رجب، محمد لطفي، صبري فواز، دينا محسن، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز محمد لطفي، صبري فواز، دينا محسن، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.