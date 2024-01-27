السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حلقة أشرف عبد الباقي ومي فاروق في sold out

حلقة اشرف عبد الباقي
حلقة اشرف عبد الباقي ومي فاروق

يحل الفنان اشرف عبد الباقي ضيفا على برنامج Sold Out مع الإعلامى محمود سعد، في لقاء جماهيرى يوم الأحد  الموافق 17 فبراير  المقبل على مسرح الجمهورية في تمام الساعة 8 مساء.

ويكشف أشرف عبد الباقى، خلال الحلقة، العديد من أسرارها الفنية والشخصية وعلاقتها باسرته؛ والعديد من الأسرار عن تعاونه مع الزعيم عادل امام في بداياته مرورا بكل أبناء جيله وتكوينه لفرق مسرحية مختلفة وجديده خلال الفترة المقبلة. 
ويعقب اللقاء حفل غنائيا جماهيريا على نفس المسرح مع  الفنانة مي فاروق  تقدم خلاله تغني خلال أجمل اغاني الموسيقى العربية. 


أسعار تذاكر حلقة أشرف عبد الباقى ومي فاروق ببرنامج “sold out”

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة، وجاءت مقسمة إلى فئتين، وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى بمبلغ 500 جنيه مصري.
الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه مصري.
الفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.
الفئة الرابعة بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.
الفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه مصري

ويستضيف برنامج sold out خلال شهر فبراير  نخبة من نجوم الفن والغناء ومنهم أحمد سعد ومن المقررأن يعلن البرنامج تباعا عن باقي ضيوفه.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

كانت حلقات برنامج sold out خلال شهر يناير قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تمت استضافة عدد من النجوم ومنهم سوسن بدر ومحمد محيي ومروان حامد 
 

حلقة احمد سعد 

يذكر أن برنامج sold out  المذاع عبر قناة CBC الفضائية ومنصة (WATCH IT) الرقمية يستضيف خلال شهر فبراير النجم احمد سعد ومن المقرر تصوير الحلقة في يوم 18 فبراير المقبل على خشبة مسرح الجمهورية بوسط القاهرة.

ويتضمن لقاء أحمد سعد حوار تلفزيوني يديره الإعلامي محمود سعد يكشف فيه أحمد سعد عن كواليس بداياته الفنية ودخوله عالم الغناء وكواليس حياته الفنية

ويعقب اللقاء حفل غنائي لأحمد سعد ضمن عروض “سولد اوت ميزوك” يقدم فيه العديد من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة الذي يتفاعل معها الجمهور.

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