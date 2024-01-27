السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر dmc drama

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد 2

يتسأل الملايين من المواطنين عن موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة قناة dmc و dmc دراما، وذلك منذ عرض حلقات الجزء الأول وارتباط المشاهدين بشخصيات المسلسل حيث حقق العمل نجاح كبير من انطلاق أولى حلقاته الاسبوع قبل الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والخليج عبر منصة watch it.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2

وتعرض شبكة قنوات DMC الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 11 مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء ويعرض عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.
موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية. 

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ملخص الحلقة 10 مسلسل و"بينا ميعاد 2" 

شهدت الحلقة 10 من مسلسل “وبينا ميعاد 2” أحداث ساخنة فقد  كسبت أروى  أب يحتويها ويطمنها وعلي أتعلم درس جديد من عمته وبدأت الحلقة الـ10 من مسلسل وبينا ميعاد 2 باحتدام الخلاف بين رمزي وزوجته شذي التي أصرت على الطلاق وتركت المنزل بسبب ابنها بينما ترك على المنزل بعد خلافه مع اية على أثر تعمدها للعمل مع أحد الأشخاص دون رغبته فترك على المنزل وذهب للإقامة بمنزل عمته. 

واشتد الخلاف بين أبناء عائلة نادية وأبناء عائلة حسن بعد أن انحاز كلا منهما لشقيقه وتحول الخلاف من خلاف بين اثنين مرتبطين الي خلاف عائلي كبير وحاولت نادية احتواء الموقف وطلبت منهم الاعتذار كلا منهم للآخر  لتنتهي الحلقة تاركة المشاهد في حيرة حول علاقة اية وعلى وهل سيحتوي الطرفين خلافهم ويعودان مرة أخرى. 

قصة وأحداث مسلسل وبينا ميعاد 2

تدور أحداث مسلسل “وبينا ميعاد 2” حول المهندس حسن الرجل الخمسيني الذي يتزوج المهندسة الأرمل نادية السيدة الأربعينية المطلقة عقب قصة حب جمعت بينهما وأحداث مثيرة في أقناع أبنائهم بالزواج والعيش معا حيث أن نادية لديها 4 بنات وحسن لديه 4 أولاد من زواجهما السابق.

يتناول الجزء الثاني قصص الحب التي جمعت بين أولاد حسن وبنات نادية وكيفية التعامل مع المشاكل التي حدثت نتيجة إقامتهما معا في منزل واحد خاصة مع زواج والديهما وطريقة تفكير كلا منهما المختلفة ورغبته في عدم التأثير على حياة أبنائهم في المستقبل.

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أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2


مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية. 

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