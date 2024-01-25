بعد تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الحادية عشر

تتصاعد أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني منه بعد نجاح الجزء الأول عند الجمهور، وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، بجانب مشاركة عدد كبير من النجوم الشباب، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة الحادية عشر

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "وبينا ميعاد 2"، الحلقة الحادية عشر خاصًة بعد تصدره التريند وأصبح ضمن الأكثر بحثًا عبر المنصات المختلفة.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد عبر أحد قنواتها وهي قناة dmc، ويعرض في بداية كل أسبوع من الأحد وحتي الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

موعد إعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

كما يمكن للمشاهد الذي فاته العرض الأول للمسلسل مشاهدته مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحًا، وأيضًا في الساعة الـ3 عصر اليوم الثاني، كما أنه يتم عرضه أيضًا من خلال شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وفي الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم الذي يليه.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يُشارك عدد كبير من نجوم الفن في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، بجانب كل من الفنانة شيرين رضا، والفنان صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.