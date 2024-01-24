صناع وأبطال "وبينا ميعاد 2" يرفعون شعار "فركش".. وصبري فواز: "الحمدلله"

انتهت أسرة مسلسل وبينا ميعاد 2، الذي يقوم ببطولته الفنان صبرى فواز وشيرين رضا من تصوير مشاهد العمل بالكامل مساء أمس الثلاثاء.

صناع مسلسل “وبينا ميعاد 2” يرفعون شعار "فركش"

ورفع مخرج هانى كمال شعار فركش وسط أجواء مليئة بالحب بأحد الديكورات الرئيسية للمسلسل، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل حصريًا على شبكة قنوات DMC وعلى منصة WATCH IT الرقمية.

من جانبه، نشر الفنان صبري فواز صورة له وهو يتوسط فريق العمل بأكمله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل (فيسبوك)، وعلق قائلاً:"الحمد لله.. تمت على خير والشكر لكل فريق عمل وبينا ميعاد".

وبينا ميعاد2 يتصدر مؤشرات البحث

فى السياق، تصدر مسلسل "وبينا ميعاد" محركات البحث على موقع جوجل وعبر مواقع التواصل بالتزامن مع عرض حلقات العمل منذ انطلاق أولى حلقات الجزء الثانى، وسط إعجاب شديد من قبل الجمهور والنقاد، لينافس العمل الدرامي على قائمة المسلسلات الأكثر تفاعلًا في الموسم الدرامي الشتوى الحالى، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع المنتج إبراهيم حمودة، في إطار خطتها للاهتمام بالدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الرمضاني.

كما احتل مسلسل وبينا ميعاد2 المرتبة الأولى في قائمة منصة (WATCH IT) للأعلى مشاهدة ويليه مسلسل حالة خاصة للنجم الشاب طه دسوقي، وفى المرتبة الثالثة جاء مسلسل زينهم بطولة النجم أحمد داود.

مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2

وتعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر قناة DMC يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساءً والإعادة الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي.

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" تفاصيل الحياة الأسرية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.