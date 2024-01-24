الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صناع وأبطال "وبينا ميعاد 2" يرفعون شعار "فركش".. وصبري فواز: "الحمدلله"

صناع وأبطال مسلسل
صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد2

انتهت أسرة مسلسل وبينا ميعاد 2، الذي يقوم ببطولته الفنان صبرى فواز وشيرين رضا من تصوير مشاهد العمل بالكامل مساء أمس الثلاثاء.

صناع مسلسل “وبينا ميعاد 2” يرفعون شعار "فركش"

ورفع مخرج هانى كمال شعار فركش وسط أجواء مليئة بالحب بأحد الديكورات الرئيسية للمسلسل، بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل حصريًا على شبكة قنوات DMC وعلى منصة WATCH IT الرقمية.

من جانبه، نشر الفنان صبري فواز صورة له وهو يتوسط فريق العمل بأكمله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل (فيسبوك)، وعلق قائلاً:"الحمد لله.. تمت على خير والشكر لكل فريق عمل وبينا ميعاد".

وبينا ميعاد2 يتصدر مؤشرات البحث 

فى السياق، تصدر مسلسل "وبينا ميعاد" محركات البحث على موقع جوجل وعبر مواقع التواصل بالتزامن مع عرض حلقات العمل منذ انطلاق أولى حلقات الجزء الثانى، وسط إعجاب شديد من قبل الجمهور والنقاد، لينافس العمل الدرامي على قائمة المسلسلات الأكثر تفاعلًا في الموسم الدرامي الشتوى الحالى، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع المنتج إبراهيم حمودة، في إطار خطتها للاهتمام بالدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الرمضاني.

كما احتل مسلسل وبينا ميعاد2 المرتبة الأولى في قائمة منصة (WATCH IT) للأعلى مشاهدة ويليه مسلسل حالة خاصة للنجم الشاب طه دسوقي، وفى المرتبة الثالثة جاء مسلسل زينهم بطولة النجم أحمد داود.

مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2

وتعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر قناة DMC يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساءً والإعادة الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي.

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" تفاصيل الحياة الأسرية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

مسلسل وبينا ميعاد2 صناع مسلسل “وبينا ميعاد2” يرفعون شعار فركش صبري فواز وبينا ميعاد2 وبينا ميعاد2 يتصدر مؤشرات البحث مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2

الأكثر قراءة

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟