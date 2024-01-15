الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل "وبينا ميعاد 2" تريند على WATCH IT

وبينا ميعاد2 رقم
وبينا ميعاد2 رقم 1

تصدر مسلسل "وبينا ميعاد2" للنجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد طرح 3 حلقات منه عبر منصة WATCH IT وحلقتين عبر شبكة قنوات DMC.

وبينا ميعاد2 الأكثر مشاهدة على WATCH IT 

واحتل مسلسل وبينا ميعاد2،  المرتبة الأولى في قائمة منصة WATCH IT للأعلى مشاهدة ويليه مسلسل حالة خاصة للنجم الشاب طه دسوقي، وفى المرتبة الثالثة جاء مسلسل زينهم بطولة النجم أحمد داود.

مواعيد عرض المسلسل 

وأطلقت منصة واتش آت الرقمية، أولى حلقات المسلسل مساء الجمعة الماضي، فيما بدأت مجموعة قنوات dmc التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عرض أولى حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، مساء أمس الأول السبت، وخصصت له القناة مجموعة مميزة من المواعيد ليتمكن قطاع عريض من الجمهور من متابعة أحداثها.

وتعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2، عبر قناة  DMC يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساءً، والإعادة الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم التالي.

يشارك فى أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم صبرى فواز، والنجمة شيرين رضا، والنجم مدحت صالح، والفنانة القديرة نادية رشاد، والفنانة وفاء صادق، والفنانة بسمة، والفنان محمد سليمان، والفنان إيهاب فهمي، والفنان محمد مهران، والنجم الشاب خالد أنور، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف وإخراج هانى كمال.

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