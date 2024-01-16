الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبرى فواز لـ"الدستور" : أحداث "وبينا ميعاد2" دسمة والحلقات المقبلة مليئة بالمفاجآت

صبري فواز
صبري فواز

أعرب النجم صبري فواز، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2" مع انطلاق أولى حلقاته، على مجموعة قنوات DMC ، ومنصة واتش ات الرقية، مؤكدا أن المسلسل يحقق معادلة صعبة، بتقديم محتوى درامي مهم يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية وعائلية، خلال 40 حلقة مليئة بالتشويق فى الوقت ذاته.

 

صبري فواز يكشف لـ "الدستور" سر موافقته على تقديم وبينا ميعاد2

وأكد "فواز" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه وافق على تقديم جزء ثاني من العمل لعدة أسباب أهمها أن مساحة الدراما للشباب بشكل أكبر مضيفا: وجدت هذا شيء يُسعدني بشكل كبير ويجعلنى متفائل بمستقبل الدراما، والجزء الجديد من "وبينا ميعاد" مليء بالتفاصيل والقضايا الاجتماعية والإنسانية من حيث مناقشتها وكيفية إيجاد حلول مناسبة لها، كما أنه يفرز موهبة نخبة كبيرة من النجوم الشباب قادر كلا منهم أن يتحمل مسؤولية عملا دراميا بأكمله.

 

التربية الإيجابية والحفاظ على الأصول والأخلاق أهم قضايا وبينا ميعاد2 

وشدد "فواز" على وجود عوامل أساسية تسهم فى خروج المسلسل بصورة مبهرة أهمها الجمع بين جيلين مختلفين فى كل شىء، وذلك من أجل العودة إلى أهمية المبادئ والقيم والتربية الإيجابية والأخلاق والحفاظ على الأصول في الأسرة والمجتمع، وصولًا لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه أغلبية الأطفال والشباب، وصولا لإيجاد حلول للحفاظ على العلاقات الزوجية، لذلك أؤكد أن حلقات "وبينا ميعاد2" دسمة ومليئة بمفاجآت كثيرة ومبهرة للجمهور.

 

مسلسل وبينا ميعاد2

تصدر مسلسل وبينا ميعاد2، قائمة الأكثر تداولًا فى محرك البحث «جوجل»، بمجرد انطلاق أولى حلقاته يوم الجمعة الماضي على منصة WATCH IT الرقمية، ويوم السبت على مجموعة قنوات «DMC»،  فقد جاءت أولى الحلقات متضمنة المزيد من التشويق والإثارة، ما دفع كثيرين يبحثون عن التفصيل والمواعيد لمشاهدته، خاصة أنه يتناسب مع جميع الفئات العمرية، من خلال مناقشة مشاكل الأسرة والأبناء والحفاظ على المبادئ والأخلاق، ويلعب أدوار البطولة فيه مجموعة مختلفة من النجوم الكبار والشباب فى مقدمتهم صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، إيهاب فهمي، وهاجر الشرنوبي، وغيرهم.

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