الأربعاء 24 يناير 2024
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فن

الأكثر بحثًا.. مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وبينا ميعاد2
وبينا ميعاد2

تصدر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد عرض أولى حلقاته عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، بمشاركة عدد كبير من النجوم الشباب، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

 

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

ويهتم الجمهور بالبحث عن  مواعيد عرض "وبينا ميعاد 2" والذي يعرض عبر شاشات dmc، والذي يعرض مساءً في تمام الساعة الـ 8، ويعرض يوميًا بدايًة من الأحد وحتي يوم الخميس.

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مواعيد إعادة وبينا ميعاد 2

يعاد مسلسل "وبينا ميعاد 2" للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم الثاني، ويعرض للمرة الثالثة على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، كما أنه يمكن مشاهدته مرة أخرى في الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

 

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 بين أبناء كلٍ من المهندس حسن الذي لعبه الفنان صبري فواز، والذي يتزوج المهندسة الأرمل نادية السيدة والتي تجسدها الفنانة شيرين رضا، اللذين تزوجا بعد قصة حب طويلة وأحداث متصاعدة وقعت بينهما في الجزء الأول من المسلسل، إلا أن الجزء الثاني من العمل الفني ذاته، يتحدث عن مشاكل الأولاود نتيجة الجمع بينهما في منزل واحد بعد الزواج، بجانب المشاكل بين الزوجين نتيجة اختلاف الشخصيات والآراء والتي ظهرت بعد تواجدهما في منزل واحد.

 

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يضم مسلسل "وبينا ميعاد 2" عدد كبير من نجوم الفن خاصًة الشباب، بمشاركة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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