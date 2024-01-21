الأكثر تداولا.. مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وأبرز أحداثه

يواصل مسلسل وبينا ميعاد نجاحه الكبير بموسمه الثاني، ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات، ويبحث الجمهور بكثرة عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وهو ما يرصده الدستور خلال السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ينتظر الجمهور الحلقات الجديدة من وبينا ميعاد الجزء الثاني، لذلك يبحثون بكثرة عن مواعيد المسلسل، والذي يعرض على شاشة dmc في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض عبر قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة فجرا ويعاد للمرة الثالثة الساعة الثانية ظهر اليوم الثاني من يوم الأحد إلى الخميس بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر شاشة منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل وبينا بيعاد الجزء الثاني

ويخوض بطولة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا، ويشاركهم البطولة كل من الفنان مدحت صالح والفنانة وفاء صادق والفنانة بسمة والفنان محمد سليمان والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد مهران والفنان هاجر الشرنوبي والفنان أسامة الهادي والفنان يوسف الكدواني.

المسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج وتأليف هاني كمال.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول عائلة المهندس حسن والذي لديه 4 أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) من زواج سابق والمهندسة نادية والتي لديها 4 بنات ( أروى وهند وليلي ونيلي) من زواج سابق.

وتحكي قصة المسلسل مشاكل جميع الأبناء في المراحل العمرية المختلفة من الطفولة والمراهقة والشباب وكيفية تعامل الأباء معهم خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي اجتاحت جميع البيوت المصرية وأثرت بشكل كبير على النشأ وغيرت في سلوكياتهم على مستويات كافة، في إطار اجتماعي لايت.