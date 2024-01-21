الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز

فن

الأكثر تداولا.. مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وأبرز أحداثه

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يواصل مسلسل وبينا ميعاد نجاحه الكبير بموسمه الثاني، ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات، ويبحث الجمهور بكثرة عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وهو ما يرصده الدستور خلال السطور التالية.

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"وبينا ميعاد 2" في قائمة الأكثر مشاهدة لمنصة WATCH IT

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر dmc.. وقصته

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ينتظر الجمهور الحلقات الجديدة من وبينا ميعاد الجزء الثاني، لذلك يبحثون بكثرة عن مواعيد المسلسل، والذي يعرض على شاشة dmc في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض عبر قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة فجرا ويعاد للمرة الثالثة الساعة الثانية ظهر اليوم الثاني من يوم الأحد إلى الخميس بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر شاشة منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل وبينا بيعاد الجزء الثاني 

ويخوض بطولة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا، ويشاركهم البطولة كل من الفنان مدحت صالح والفنانة وفاء صادق والفنانة بسمة والفنان محمد سليمان والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد مهران والفنان هاجر الشرنوبي والفنان أسامة الهادي والفنان يوسف الكدواني.

المسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج وتأليف هاني كمال.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 7

"وبينا ميعاد 2" في قائمة الأكثر مشاهدة لمنصة WATCH IT

أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول عائلة المهندس حسن والذي لديه 4 أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) من زواج سابق والمهندسة نادية والتي لديها 4 بنات ( أروى وهند وليلي ونيلي) من زواج سابق.

وتحكي قصة المسلسل مشاكل جميع الأبناء في المراحل العمرية المختلفة من الطفولة والمراهقة والشباب وكيفية تعامل الأباء معهم خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي اجتاحت جميع البيوت المصرية وأثرت بشكل كبير على النشأ وغيرت في سلوكياتهم على مستويات كافة، في إطار اجتماعي لايت.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد الجزء الثاني قناة dmc drama شاشة dmc

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