أحفاد أم كلثوم وعبدالوهاب وأحمد رامي ضيوف "كلمة أخيرة".. غدًا

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على قناة "ON"، غدا الأحد، أحفاد أم كلثوم وعبدالوهاب وأحمد رامي، في حديث عن تراث هؤلاء الفنانين وحقوق الملكية الفكرية.

يحل من أسرة أم كلثوم ضيوفًا على البرنامج، دينا الدسوقي حفيدة أخت أم كلثوم، ومن أسرة أحمد رامي، فريدة توحيد أحمد رامي، ومن أسرة عبدالوهاب، عمر خليل ابن عصمت محمد عبدالوهاب والمهندس محمد محمد عبدالوهاب نجل عبدالوهاب.

كما يستضيف البرنامج الدكتور حسام لطفي الخبير الدولى فى مجال الملكية الفكرية، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.