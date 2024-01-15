غدًا.. رئيس الوزراء الفلسطيني في "كلمة أخيرة" على شاشة ON

أعلنت لميس الحديدي إذاعة حوار مسجل عبر الأقمار الصناعية مع رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد إشتيه، في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء على شاشة ON.

وقالت الحديدي إن الحوار مهم جدًا ويكشف الكثير من التفصيل على الأرض والأوضاع في الأراضي المحتلة بعد مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON أن إشتيه سيتطرق في حواره إلى الرد على المزاعم الإسرائيلية فيما يخص معبر رفح ومدى مسؤولية مصر عن دخول المساعدات للقطاع والتنسيق مع الجانب الفلسطيني ورؤية السلطة الفلسطينية لترتيبات ما بعد الحرب.

وبرنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع في التاسعة والنصف مساءً.