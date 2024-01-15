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فن

"قبل ما أمشى".. بهاء سلطان يتخطى حاجز مليون ونصف مليون مشاهدة

جريدة الدستور

تخطت أغنية "قبل ما أمشى" التى طرحها مؤخرًا بهاء سلطان حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم، وإنتاج روتانا.

تقول كلمات أغنية قبل ما أمشي: 

قبل ما امشى عايز أسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.

وطرح منذ فترة النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاح كبير، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وانتاج روتانا.

وتقول كلمات أغنية دادينا:

عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا،  دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.

وطرح بهاء سلطان عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية منها أغنية "ندر عليا" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضًا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم.

أغنية قبل ما أمشى بهاء سلطان عزيز الشافعي وميكس وماستر وسام عبد المنعم يويتوب كلمات الأغنية قبل ما أمشي

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