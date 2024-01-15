الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكراها الأربعين.. رسالة مؤثرة من ناهد السباعى لوالدتها

ناهد السباعي و والدتها
ناهد السباعي و والدتها

حرصت الفنانة ناهد السباعي على إحياء الذكرى الأربعين لوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي وافتها المنية الشهر الماضي بعد صراع مع المرض.

وشاركت ناهد صورًا رفقة والدتها ووجهت لها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مصحوبة بتعليق قالت فيه: "أمي لقد مر 40 يومًا بدونك، إنه أمر صعب للغاية، لكن ما الذي يجعلني أشعر أنني بخير لأنني أعرف أنك في الجوار وأعلم أنك في مكان أفضل، أفتقدك كثيرًا يا صديقتي الوحيدة".

أضافت: "اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها".

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى، الثلاثاء الماضى عن عمر يناهز 73 عامًا بعد تعرضها لأزمة صحية وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من الفنانين، فيما غابت ابنتها ناهد السباعى عن وداعها بسبب سفرها خارج البلاد وعدم استطاعتها السفر لعدم وجود طيارات فى وقت الوفاة، ولكن ناهد تلقت العزاء بعد ذلك فى حضور حشد كبير من الفنانين والإعلاميين.

وتنتمي ناهد فريد شوقى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجًا ومخرجًا وممثلًا في نفس الوقت.

الفنانة ناهد السباعي الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي صراع مع المرض رسالة مؤثرة انستجرام

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