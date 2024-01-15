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فن

الأكثر تداولا.. سبب نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى اليوم

نقل بيومي فؤاد
نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى اليوم

فاجأ محمد بيومي نجل الفنان بيومي فؤاد جمهور والده بنشر مقطع فيديو له من داخل إحدى المستشفيات، وتلقيه جلسة تنفس إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجأة خلال الساعات الماضية.

نقل بيومى فؤاد إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نسرين عكاشة: بيومى فؤاد مفاجأة "الإسكندرانى" غير المتوقعة


سبب نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى اليوم

 

وأثار مقطع الفيديو الذي نشره نجل بيومي فؤاد عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي عبر انستجرام قلق الجمهور الذي بحث بكثرة عن سبب نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى اليوم، حيث تعرض ووالده لوعكة صحية دخلا على إثرها المستشفى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

 

وظهر بيومي فؤاد على سرير المستشفى وهو يتلقى جلسة بخار لتوسيع الشعب الهوائية، حيث يبدو عليه انه تعرض لإنفلونزا تسببت في صعوبة تنفسه بشكل سليم، كما تلقى نجله نفس الجلسة معه، وتمنى الجمهور له أن يتم شفاؤه، متسائلين عن تطورات الحالة الصحية له.

 

https://www.instagram.com/stories/mohamedbaioomy/ 

 

آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد

 

ويعرض للفنان بيومي فؤاد حاليًا بالسينمات فيلم “الإسكندرانى” والذي حقق نجاح كبير منذ طرحه بدور العرض، ويشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد العوضي، والذي تعتبر أولى بطولاته المطلقة بالسينما.

 

والفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

 

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبدالعزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران، ومن تأليف خالد يوسف.

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