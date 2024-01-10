الأربعاء 10 يناير 2024
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نسرين عكاشة: بيومى فؤاد مفاجأة "الإسكندرانى" غير المتوقعة

نسرين عكاشة
نسرين عكاشة

أشادت نسرين عكاشة، ابنة الكاتب والروائي الكبير أسامة أنور عكاشة، بأبطال فيلم "الإسكندراني".

وأكدت خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفنان الذي كان بمثابة مفاجأة كبيرة لها وغير متوقع هو الفنان بيومي فؤاد، فلم تتوقع أن يظهر بهذا الشكل، مشيرة إلى أن الفنان أحمد العوضي نجم كبير وأعطى شيئًا كبيرًا للفيلم، كما أن الفنان حسين فهمي هو السهل الممتنع، أما زينة فوصفتها بالمختلفة.

خالد يوسف حرك أشياء كثيرة بالفيلم

وتابعت أنها وأشقاؤها كانوا يتخوفون من أداء الممثلين بالبداية، ولكن ما طمأنهم هو المخرج خالد يوسف، مشيرة إلى أنه حرك أشياء كثيرة بالفيلم حتى يتناسب مع  2024 وأنها كانت تتوقع ذلك، لأن خالد يوسف أرضية فكرية مع والدها ولم يغير الأشياء الأصلية في الفيلم لأن مبادئهما واحدة. 

نسرين عكاشة أسامة أنور عكاشة الإسكندراني بيومي فؤاد مفاجأة كبيرة أحمد العوضي حسين فهمي زينة خالد يوسف

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