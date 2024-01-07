الإسكندراني.. سر «خلطة» رائعة أسامة أنور عكاشة

حقق الفنان أحمد العوضى نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد «الإسكندرانى»، الذى بدأ عرضه فى أكثر من ٧٥ دور عرض بالقاهرة والمحافظات، الخميس الماضى، قبل عرضه فى دول الخليج، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونجح فيلم «الإسكندرانى» فى جمع إيرادات تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، مع توقعات باستمراره على هذا المعدل طوال فترة العرض، خاصة فى ظل جمعه كل عناصر النجاح اللازمة لأى عمل سينمائى.

أول هذه العناصر هو قصته التى تمزج بين «الأكشن» و«الكوميديا» فى إطار اجتماعى يتناول عدة قضايا واقعية مهمة، كُتبت بعناية كبيرة من الرواية الأصلية التى صاغها الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

تدور القصة حول ابن ضال لطريقه، ما يدفع والده للغضب عليه بشدة، فى ظل حاله غير المستقرة والمضطربة، الأمر الذى يجعل الابن يقرر السفر إلى خارج البلاد، ويعود من هناك ثريًا، فيحاول فرض سيطرته وقوته على كل أهالى منطقته، واضعًا والده فى موقف حرج.

وقدم أحمد العوضى شخصية الابن «بكر الإسكندرانى» بحرفية شديدة، أظهرت قدراته الكبيرة فى التمثيل، خاصة مع تعقد خطوطها الدرامية، فهو شاب قوى يمتاز بمحاولة فرض رأيه وسيطرته على الجميع، لكن هذا لا يغير احترامه الكبير لوالده.

واستغل «العوضى» كاميرا المخرج خالد يوسف بأفضل صورة ممكنة، ليظهر قدراته التمثيلية بشكل استحق إشادة النقاد والجمهور، كما استفاد من تضمن الفيلم الكثير من الشخصيات التى تحمل نكهة وطابع أسامة أنور عكاشة، الذى كان يحلم بخروج «الإسكندرانى» إلى النور، وفقًا لما كشفته ابنته «نسرين».

ومن الأفكار التى دارت حولها قصة الفيلم: احترام العمل، وأهمية بذل جهد للوصول إلى المال بطرق مشروعة، علاوة على استعراض بعض كواليس عالم تجارة الأسماك فى الإسكندرية، وهو ما أظهره المخرج خالد يوسف بطريقة رائعة، فضلًا عن تقديمه مشاهد «الأكشن» بصورة احترافية. ولذلك كله لم يكن غريبًا أن تمتلئ دور العرض السينمائية بأعداد كبيرة من الجماهير، فى ظل هذه الخلطة السحرية بين قدرات أحمد العوضى، وصورة خالد يوسف، والقلم الرشيق للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة. كما أضاف حرص أحمد العوضى وأبطال الفيلم على الوجود فى الدور التى يُعرض فيها العمل، سواء فى القاهرة أو الإسكندرية، عاملًا إضافيًا للنجاح، بعدما جذب ذلك الآلاف من الجمهور الراغبين فى التصوير معه ولقائه عن قرب.

يشارك فى بطولة فيلم «الإسكندرانى»، إلى جانب أحمد العوضى، كل من: حسين فهمى، وبيومى فؤاد، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، وخالد سرحان، وانتصار، ومحمد رضوان، ومحمود الليثى، وآخرين.

الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، بينما تولى مهمة الإشراف العام على الإنتاج أحمد عفيفى، وتصوير عبدالله أكرم، وديكور سامح سليم، ومنتج فنى صبرى السماك، ومونتاج عمرو عاكف.