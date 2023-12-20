الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الإسكندراني".. ابنة أسامة أنور عكاشة ترد على انتقادات الجمهور (إنفوجراف)

نسرين عكاشة
نسرين عكاشة

ردّت نسرين عكاشة، ابنة السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة (27 يوليو 1941 - 28 مايو 2010) على الانتقادات التي وجّهت إلى فيلم "الإسكندراني" الذي كتبه الراحل وتلقّفه المخرج خالد يوسف لإخراجه إلى النور قريبًا.  

"الدستور" استمعت إلى ابنة السيناريست الكبير، لتفنّد انتقادات الجمهور في السطور التالية:

- الجمهور يسبق الأحداث والموضوع بسيط وهناك تغييرات في الفيلم يتطلبها تغيُر الزمن
- المخرج خالد يوسف حصل منّا على مساحته في التغييرات المطلوبة
- الدعايا عادية وليست بها أي شئ
- فكرة تشكيك الناس أن النص لا يعود لوالدي “خطأ”
- والدي لو كان حيًا لأحدث بالسيناريو بعض التغييرات والتحديثات
- يجب على الجمهور الانتظار حتى عرض الفيلم في دور السينما
- حالة الترصد والحديث حوّل الفيلم ستخلق توجه معين لدى الناس سواء سلبي أو إيجابي وهذا ليس مطلوبًا.

أحداث فيلم الإسكندراني

خلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية علي الإسكندراني وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

فيلم "الإسكندراني"

"الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

فيلم "الإسكندراني"

وفيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

الإسكندراني فيلم الإسكندراني ابنة أسامة أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة إخراج خالد يوسف

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