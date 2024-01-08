فى 4 أيام.. إيرادات "الإسكندرانى" تتجاوز الـ6 ملايين جنيه

استقبلت دور العرض السينمائي، الخميس الماضي، فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم منتصف العام الدراسي.

وحقق الفيلم في رابع أيامه 2 مليون و224 ألفا و460 جنيهًا أما في ثالث أيامه بدور السينما بلغ إيراده اليومي مليونا و241 ألفا و474 جنيها كما حقق بيومه الثاني مليونا و693 ألفا و59 جنيها، وكان إيراده أول أيامه مليونا و302 ألف و503 جنيهات، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم في أربعة أيام 6 ملايين و461 ألفا و496 جنيها.

فيلم الإسكندراني كتبه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويخرجه خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

وأقيم العرض الخاص لفيلم الإسكندراني مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير في سينما مول مصر، بحضور أبطاله وعدد كبير من مشاهير الفن.