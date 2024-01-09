الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

إيرادات الأفلام أمس الإثنين.. "الإسكندراني" في الصدارة و"أبو نسب" ثانيًا

الإسكندراني
الإسكندراني

واصل فيلم «الإسكندراني» بطولة النجم أحمد العوضي، تحقيق للإيرادات المميزة في شباك التذاكر لليوم الخامس على التوالي، منذ إطلاقه بدور العرض يوم الخميس الماضي.

إيرادات فيلم الإسكندراني

وحقق الفيلم أمس الإثنين، إيرادات مميزة للغاية بقيمة 1.140.224 جنيه متصدر الترتيب اليومي أمس، ومتفوقًا على كل الأعمال المطروحة في الموسم نفسه.

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

فى 4 أيام.. إيرادات "الإسكندرانى" تتجاوز الـ6 ملايين جنيه

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبدالعزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران، ومن تأليف خالد يوسف.

وجاء فيلم «أبو نسب» بطولة الفنان محمد إمام في المركز الثاني أمس الإثنين محققا إيرادات بقيمة 1،009،268 جنيها وهي إيرادات مميزة في الوقت الحالي.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

إيرادات فيلم الاسكندراني فيلم الإسكندراني الإسكندراني إيرادات ابو نسب

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