"المتحدة" تفتتح أكبر شاشة إعلانية بتقنية 5D فى مطار القاهرة

افتتحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الإثنين، أحدث الإصدارات الإعلانية لشركة "المصريين أوت دور" إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمطار القاهرة بتقنية 5D؛ لتمثل طفرة هائلة في عالم الإعلان في مصر والشرق الأوسط.

أقيم الافتتاح بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة على رأسهم الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة والدكتور ناصر العريفي المدير التنفيذي لشركة الفخر الإماراتية، ومنتصر النبراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين اوت دور، ووائل عبدالعزيز مدير قطاع العلاقات العامة، كما حضر من قيادات وزارة الطيران المهندس محمد سعيد ورئيس الشركة القابضة للمطارات، يحيي زكريا رئيس مصر للطيران، ومجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

الشاشة الجديدة الضخمة تقدم حلولا إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيرا ملحوظا على المشاهد، وتجذب انتباههم، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.