كواليس تنفيذ «المتحدة» لأضخم شاشة إعلانية بتقنية 5D (صور)

افتتحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الإثنين، أحدث الإصدارات الإعلانية لشركة "المصريين أوت دور" إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمطار القاهرة بتقنية 5D؛ لتمثل طفرة هائلة في عالم الإعلان في مصر والشرق الأوسط.

المتحدة تفتتح شاشة إعلانية 5D

وعلم «الدستور» أنه على مدار الأسابيع الماضية تواجد عشرات الكوادر بمطار القاهرة من أجل التجهيز لتنفيذ الشاشة الإعلانية الأضخم والأكثر تطورًا من حيث التقنيات والتي تمثل طفرة هائلة في عالم الإعلان.

وعبر مراحل متعددة بدأت بالأساسات لتنفيذ التشكيلات المعدنية حتى تركيب الشاشات الضخمة التي انتهت في النهاية بتكوين شاشة إعلانية ضخمة ومميزة افتتح اليوم الشاشة الأضخم بحضور كبير من قيادات الشركة المتحدة وقيادات شركة المصريين أوت دور، إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحصل الدستور على مجموعة من الصور من كواليس تجهيز أضخم شاشة إعلانية.

أقيم الافتتاح بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة على رأسهم د.أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة المتحدة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة والدكتور ناصر العريفي، المدير التنفيذي لشركة الفخر الإماراتية، ومنتصر النبراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين أوت دور، ووائل عبدالعزيز، مدير قطاع العلاقات العامة، كما حضر من قيادات وزارة الطيران المهندس محمد سعيد ورئيس الشركة القابضة للمطارات، يحيي زكريا رئيس مصر للطيران، ومجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

الشاشة هى وسيلة دعائية جديدة غير مسبوقة، تغير من مفهوم الإعلان فى مصر، حيث يمكن تقديم نموذج حي للمنتج وبكل سهولة وتختلف عن نظام الإعلانات المكتوب أو المصورة التقليدية، لذلك فهى مواكبة لأحدث صيحات الدعاية والإعلان

الشاشة تتواجد بين صالتي السفر والوصول بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي لاستقطاب أكبر عدد من الجنسيات المختلفة، وهى أول شاشة عرض خماسية الأبعاد مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعى في مصر.