السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مبدع كل العصور.. كيف أعادت "المتحدة" روائع هانى شنودة عبر "حالة خاصة"؟

هاني شنودة
هاني شنودة

«ما فاتش ليه؟ جراله إيه؟.. بقالي يوم بستنى فيه.. جراله إيه.. كاوتش نام؟ ولا الزحام؟.. دا معادنا كان خمسة تمام.. كدا ولا إيه.. عربيتين رايحين جايين.. وناس كتير متطفلين.. وهعمل إيه؟.. خمسة وكسور وإيه هقول.. لما المرور يبقى عزول».. كلمات ناعمة عالقة في الذهن هي كلمات أغنية «ما فاتش ليه» لفرقة المصريين الخاصة بالموسيقار الكبير هاني شنودة، وكانت إحدى روائع الفرقة وقت نشاطها، وكانت المفاجأة الكبرى حيث ضمها صناع مسلسل «حالة خاصة»، من إنتاجات منصة WATCH IT الأصلية، في المشهد الأول من الحلقة الأولى للمسلسل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع انطلاقها الأربعاء الماضي في البطولة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي.

الأغنية من كلمات عمر بطيشة، وألحان وتوزيع هاني شنودة، وهي ضمن 5 أغنيات استعان بها صناع المسلسل من أعمال الموسيقار الرائع.

مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي

دعنا نعود إلى الخلف لمدة دقائق معدوة بعد بداية تتر البداية وظهور علامة WATCH IT، فستسمع موسيقى مميزة ومختلفة وبالتدقيق ستجد لها نكهة خاصة، ومع التركيز ستجد أنها توزيع حديث استخدم آلات أكثر وأحدث مع إيجاب التوتر المتواجد في الموسيقى لتناسب أجواء العمل، وهى من روائع الموسيقار هاني شنودة أيضًا، حيث استعان بمقطوعته الموسيقية الشهيرة «لونجا 58» من ألبوم ماشية السنيورة من ألحان وتوزيع وتأليف موسيقي لهاني شنودة، فتحولت المقطوعة الموسيقية لعمل جديد بشكل عصري يتشابه في بعض الجمل والآلات.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

وفي نهاية العمل ومع تتر البداية، استعان الموسيقار الكبير بأغنيته الشهيرة «لما كان البحر أزرق»، والتي كتب كلماتها هاني زكي، وهي من ألحان وتوزيع هاني شنودة من غناء فرقة المصريين من ألبوم «ابدأ من جديد».

السر في عودة هاني شنودة عبر المتحدة

الموسيقار الكبير هاني شنودة عبّر عن سعادته بالمشاركة مع صناع مسلسل "حالة خاصة" في المسلسل، من خلال الموسيقى التصويرية والأغاني الداخلية، مثمنًا اختيار البطل طه دسوقي.

وقال «شنودة»، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه خلال الفترة الماضية كان هناك عدم التزام من بعض الشركات في التعاقدات، ولكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفقت على بنود معينة ونفذتها بالحرف الواحد معه في مسلسل حالة خاصة، مضيفًا: «الشركة المتحدة بالتزامها فتحت نفسي على الشغل، وتقديم موسيقى تصويرية لأعمال فنية الفترة الجاية».

مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي مسلسل حالة خاصة حالة خاصة طه دسوقي هاني شنودة الموسيقار الكبير هاني شنودة السر في عودة هاني شنودة عبر المتحدة

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مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

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