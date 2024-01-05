مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

شغل أذهان محبي الدراما معرفة مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة 3 و4 وكواليس المسلسل، حيث يترقب الجمهور مشاهدة الحلقة الثالثة القادمة، والمقرر عرضها يوم الأربعاء، وهو من النجمة غادة عادل، وطه الدسوقي، ويعرض عبر منصة «Watch it».

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ 3 و4 وكواليس المسلسل

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقتين الـ 3 و4 وكواليس المسلسل، وملخص أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل حالة خاصة.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة، حيث أن من المقرر عرض الحلقات أسبوعيا وتكون بواقع حلقتين في كل أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا، من خلال منصة «Watch it»، ويتم عرض الحلقتين القادمتين 3 و4 يوم الأربعاء.

كواليس مسلسل حالة خاصة

مسلسل «حالة خاصة» وهو أول بطولات الفنان طه دسوقي، بعالم الدراما التليفزيونية، فالمسلسل مكون من 10 حلقات، حيث سيلعب طه دسوقي دور محامٍ يُدعى “نديم”، وهو محامٍ مبتدئ ومتدرب بمكتب أماني النجار، وهي الشخصية التي ستلعبها النجمة غادة عادل، حيث سيواجه الكثير من التحديات والصعوبات في عمله وحياته.

ملخص أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل حالة خاصة

وشهدت بداية مسلسل حالة خاصة، فلاش باك للفنان “طه الدسوقى” فيقدم شخصية شاب سيدعى نديم، وظهر وهو ذاهب إلمدرسة، حيث وصل متأخرا للفصل وتعنيف المدرسة له وثم سأله في الحساب وسيجيب عليها في كل الأسئلة السهلة والصعبة وذلك للتعجب من ذكائه وسرعته في الرد.

وبالعودة بالفلاش باك سيظهر «نديم ــ طه دسوقي» وهو يقوم بتقديم طلب تدريب بمكتب محاماة «أماني النجار ــ غادة عادل»، والتي وافقت عليه بسبب ذكائه المُلفت، وأنه بدأ رحلة حل القضية الأولى مع مجموعة من يعض المتدربين معه أيضا ومنهم «رام الله ــ هاجر السراج» «وعز ــ حسن أبوالروس»، وقام بالتدخل «أمانى النجار ــ غادة عادل» مع مساعديها من أجل الحديث عن أول قضية تدريب لهما، وأن لا يوجد قضية تكون سهلة وقضية صعبة.

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وتبلغهم أن أول قضية تكون هي قضية خلع لسيدة تقوم بالتحدث معهم عقب أنها تريد خلع زوجها لأنه يقوم بضربها وبعد أسئلتهم الكثيرة ستبلغهم أنه عاجز جنسيا وسيحاول كل منهم حل القضية، وبالاجتماع الثاني تظهر نوايا عز أنه “محام” يمكنه أن يقوم بأي شىء وذلك طالما يخدم ما يريد، ويأخذ «عز» فكرة نديم وكأنها فكرته عقب سماعه نديم وهو يتحدث مع “رام الله” في الحل، وتعنفه “رام الله” لأنه بدون ضمير وعليه أن سيقول للجميع أن الفكرة هي فكرة نديم.