الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن أبو الروس لـ"الدستور": شخصيتي في "حالة خاصة" جديدة ومختلفة

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

يظهر حسن أبو الروس في دور "عز" ضمن أحداث مسلسل "حالة خاصة" أحدث إنتاجات المنصة الرقمية watch it وهو بطولة طه دسوقي والفنانة غادة عادل، وعدد كبير من نجوم الفن وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

وتابع أبو الروس، لـ"الدستور":"بجسد شخصية واحد صايع، عايز يعيش الحياة بفهلوة على حس زميله في مكتب المحاماة، وسيدخل في عدد من الصراعات وغيرها من الأحداث".

ويعد حالة خاصة بطولة غادة عادل وطه دسوقي احد الإنتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it عقب تقديمها لمجموعة متميزة من الأعمال الدرامية المختلفة خلال الفترة الأخيرة والتي حققت نجاح كبير.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة 

تعرض منصة Watch it مسلسل حالة خاصة بشكل أسبوعي بواقع حلقتين فقط، وتتيح المنصة عرض مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي كل يوم أربعاء في الثانية عشر صباحًا. 

قصة مسلسل حالة خاصة 

تدور أحداث العمل حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار وتتوالي الأحداث.

ويسلّط مسلسل حالة خاصة الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم. 

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية الأربعاء المقبل، على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.

أبطال مسلسل حالة خاصة

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

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