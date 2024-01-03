قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

عقب الإعلان عن عرض مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي والمقرر إنطلاق أولى حلقاته اليوم، وبدأ الجمهور فى البحث عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة.

مسلسل حالة خاصة

ويتشوق المشاهدون لمسلسل حالة خاصة بعد ترويج منصة Watch it له عبر صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت البروموهات الدعائية لمسلسل حالة خاصة جذب الجمهور حيث تخطت المليون مشاهدة.

ويبحث جمهور ومحبي الدراما عن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة لطه دسوقي.

ويعد مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي احد الإنتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it عقب تقديمها لمجموعة متميزة من الأعمال الدرامية المختلفة خلال الفترة الأخيرة والتي حققت نجاح كبير.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة وقصة العمل وأبطاله.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

تعرض منصة Watch it مسلسل حالة خاصة بشكل أسبوعي بواقع حلقتين فقط.

وتتيح المنصة عرض مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

قصة مسلسل حالة خاصة

وتدور أحداث العمل حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار وتتوالي الأحداث.

ويسلط مسلسل حالة خاصة الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية الأربعاء المقبل، على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.