الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضه.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل قصة مسلسل "حالة خاصة"

غادة عادل
غادة عادل

كشف صناع مسلسل "حالة خاصة" الذي تُعرض أولى حلقاته غدًا الأربعاء، عبر منصة “واتش ات”، عن قصة العمل وكواليس تصوير حلقاته .

وكشف مصادر لـ"الدستور" أن فكرة العمل الدرامي تدور حول الاهتمام بذوي الهمم، حيث يُجسد الفنان طه دسوقي شخصية شاب انطوائي.


حضر أبطال وصناع مسلسل "حالة خاصة" اليوم الثلاثاء، العرض الخاص للعمل والذي أقامته المنصة الرقمية watch it، بأحد الفنادق الشهيرة، استعدادًا لعرضه عبر شاشة المنصة الرقمية، لتستكمل المنصة دعمها للشباب باعطاءهم البطولات المطلقة لأول مرة.

وحضر العرض الخاص ابطال وصناع مسلسل "حالة خاصة" على رأسهم الفنان الشاب طه دسوقي، والموسيقار العالمي هاني شنودة، والفنانين الشباب المشاركين في العمل.

مسلسل “حالة خاصة” 


“حالة خاصة” بطولة طه دسوقي وغادة عادل بعد غد الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل وهو  من بطولة الفنان طه الدسوقي، والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

وتدور أحداث العمل حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار وتتوالي الأحداث.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية الأربعاء المقبل على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.

عرض خاص بحضور أبطال وصناع مسلسل "حالة خاصة"

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة واتش إت.. وأبطال العمل الفني

ومن المقرر عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية الأربعاء المقبل على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.

الفنان الشاب طه دسوقي الفنان طه دسوقي مسلسل حالة خاصة حالة خاصة واتش أت

مواد متعلقة

عرض خاص بحضور أبطال وصناع مسلسل "حالة خاصة"

الأكثر قراءة

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

مات تحت عجلات سيارة طائشة.. والنيابة تقرر إحالة المتهم للمحاكمة

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟