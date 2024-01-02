الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض خاص بحضور أبطال وصناع مسلسل "حالة خاصة"

عرض خاص بحضور أبطال
عرض خاص بحضور أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة

حضر أبطال وصناع مسلسل "حالة خاصة" اليوم الثلاثاء، العرض الخاص للعمل والذي أقامته المنصة الرقمية watch it، بأحد الفنادق الشهيرة، استعدادًا لعرضه عبر شاشة المنصة الرقمية، لتستكمل المنصة دعمها للشباب باعطاءهم البطولات المطلقة لأول مرة.

وحضر العرض الخاص ابطال وصناع مسلسل "حالة خاصة" على رأسهم الفنان الشاب طه دسوقي، والموسيقار العالمي هاني شنودة، والفنانين الشباب المشاركين في العمل.


ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة واتش أت الرقمية البوسترات الرسمية لمسلسل "حالة خاصة" الذي من المقرر بدأه بعد غد الأربعاء، لاستمرار تجربة المنصة الرقمية الشبابية.

مسلسل “حالة خاصة” 
“حالة خاصة” بطولة طه دسوقي وغادة عادل بعد غد الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل وهو  من بطولة الفنان طه الدسوقي، والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

وتدور أحداث العمل حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار وتتوالي الأحداث.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية الأربعاء المقبل على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.

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