الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة واتش إت.. وأبطال العمل الفني

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

تتصاعد حدة البحث عن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة.. وأبطال العمل الفني والذي طرحت منصة واتش إت الرقمية البرومو الدعائي له خلال الأيام الماضية حيث يعد البطولة الأولى للنجم الصاعد طه الدسوقي الذي تميز في أداء عدة شخصيات في أعمال فنية مختلفة خلال الفترة الماضية.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

أكدت المنصة الرقمية واتش إت Watch It  أن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة للفنان طه الدسوقي ستبدأ غدا الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 من خلال عرض حلقتين أسبوعيا بواقع 10 حلقات فقط حيث تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة من خلال متابعة القضايا المختلفة داخل أروقة المحاكم المصرية.

يذكر أن الفنان طه الدسوقي قد شارك في مسلسل الصفار خلال الموسم الرمضاني الماضي والذي لقى ردود فعل واسعة الموسم الماضي بالإضافة إلى الشخصية التي جسدها في مسلسل موضوع عائلي والذي ارتبط ارتباط وثيق مع الجمهور.

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أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عادل والفنان أحمد طارق والفنان حسن أبو الروس والفنانة وئام مجدي الفنان أحمد الأزعر والفنان على السباعي والفنانة لينا إيهاب وآدم وهدان وآدم النحاس والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وموسيقى تصويرية هاني شنوده.

المسلسل تدور أحداثه في إطار ال 10 حلقات ويتنافس مع المسلسلات التي تم انتاجها عام 2023 ولقيت إعجاب الجمهور خلال الموسم منها مسلسل سفاح الجيزة ومسلسل بالطو ومسلسل صوت وصورة ومسلسل زينهم.

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قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق لذلك يتم تعيينه في الجامعة لكونه من ذوي الحالات الخاصة ويرغب في التدريب في مكتب محاماة لذلك يتقدم للتدريب في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار ويتعرض لحل قضايا ساخنة ويقع في حب زميلته أثناء تدريبيه في مكتب المحاماة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في جو من الإثارة والتشويق والمغامرات حول حل القضايا المعقدة.

 

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