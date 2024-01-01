التصوير نهاية الأسبوع المقبل.. درة تتعاقد على بطولة مسلسل "إثبات نسب"

تعاقدت النجمة درة على بطولة المسلسل الجديد إثبات نسب، الذي تعود به لتقديم البطولة المطلقة التي قدمتها من قبل في عدة أعمال منها، الشارع اللي ورانا وبلا دليل وأفلام جدران والمعدية، وآخرها مسلسل المتهمة الذي أشاد به الجمهور والنقاد.

مسلسل إثبات نسب من تأليف محمد ناير، وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

ويجرى التعاقد مع الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل استعدادا لتصويره نهاية الأسبوع المقبل.

قصة مسلسل إثبات نسب

ويتناول قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق.. المسلسل من إنتاج شركة storyboard films ويشاركها في البطولة صدقي صخر ومحمود عبدالمغني وهند عبدالحليم ومحسن محيي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.

درة تقترب من إنهاء تصوير مسلسل الذنب



على صعيد آخر، أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد الذنب الذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة وسيتم عرضه على إحدى المنصات قريبا.

مسلسل الذنب يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات، ويقدم بطولته هاني سلامة، درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

يأتي تعاون هاني سلامة ودرة، بعدما قدّما عددًا من التجارب الفنية الناجحة، مثل «الأولة في الغرام»، و«نصيبي وقسمتك»، و كان آخر أعمالهما معًا مسلسل «بين السما والأرض» الذي حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا وقت عرضه.

يذكر أن آخر أعمال درة هو مسلسل "الأجهر" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023، وشاركها البطولة عمرو سعد، وعارفة عبدالرسول، و سيد رجب، وعمرو عبدالجليل، ومجموعة أخرى من الفنانين.