درة: الشعب الفلسطينى ما زال يعيش فى ظلم وقهر.. وسنظل نحاول

أعربت الفنانة درة عن استيائها الشديد لما يحدث في غزة من قصف ومجازر حرب من قبل الكيان الصهيوني، مدعمة القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا.

وشاركت درة مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "ظلم وقهر ما زال يعيشه الشعب الفلسطيني.. الكلمات أصبحت عاجزة عن وصف الوجع.. ولكن سنظل نحاول التعبير بمختلف الطرق لما بقى من إنسانية في العالم".

وتابعت: "حتى لو أمسى وقف الإبادة والاحتلال الغاشم حلمًا، فهو لن يموت لأنهم أصحاب الحق، ولأن قضيتهم قضيتنا جميعًا.. الله يحميهم ويزيل الغمة".

https://www.instagram.com/reel/C0oeJKGsq2n/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

يذكر أن آخر أعمال درة في الدراما مشاركتها في مسلسل الأجهر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر ويجسده عمرو سعد الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.



وشارك في بطولة المسلسل عمرو سعد وسيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وعمرو عبدالجليل وناهد السباعي، وأنوشكا، وسارة سلامة، وتأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.