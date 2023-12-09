فلسطين: ننظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن فى اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار بغزة

قالت دولة فلسطين إنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي فى اتخاذ قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان بسبب "الفيتو" الأمريكي.

حماية المدنيين الفلسطينيين

واعتبرت، في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقًا لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.

وثمنت الخارجية الفلسطينية دور الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فورًا.

وأكدت دولة فلسطين مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة، وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومنع تهجير شعبنا، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على شعبنا، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.

وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

وفي وقت سابق، أدانت حركة حماس، اليوم السبت، إفشال الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان: نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء شعبنا عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة

وأضافت: نشكر الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، ونخص بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي.

وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة 17 ألفا و487 شخصا، إضافة إلى أكثر من 46 ألف مصاب بفعل هجمات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسب وزارة الصحة في غزة.