السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي 10 بلدات جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وأوقعت أضرارا جسيمة في الممتلكات.

كما استهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخ بلدة مارون الراس، وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات: طيرحرفا، ومحيبيب، والوزاني، وكفرشوبا، وبليدا، والخيام، والضهيرة، وعلما الشعب.

وجاء ذلك ردًا على عمليات حزب الله التي نفذها أمس ضد مواقع إسرائيلية على امتداد الحدود اللبنانية، دعما وإسنادا للمقاومة في قطاع غزة الذي يشهد حربا دموية منذ أكثر من شهرين.

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حزب الله ينفذ عمليات ضد الاحتلال على الشريط الحدودي

 

ونفّذ حزب الله أمس 8 عمليات ضدّ الاحتلال بدأت عند الظهيرة باستهداف موقع ‏مسكاف عام، ومن ثمّ مربض ‏خربة ماعر ومواقع الراهب ورويسات العلم‏ والرادار والعباد وثكنة ميتات. 

وأقرّت إذاعة جيش الاحتلال باندلاع حريق في ثكنة ميتات في الجليل الأعلى، بعد استهدافها بصاروخ من لبنان، بينما اعترفت "القناة 14"   العبرية بسقوط إصابتين فيها.

في المقابل، طال القصف المدفعي المعادي بلدات ومناطق حدودية، هي: "كفرشوبا والهبارية وشبعا ومارون الرأس وعيتا الشعب وحولا ومركبا وبليدا وسهل الخيام والعديسة وشيحين وزبقين ومروحين وبيت ليف والقوزح وميس الجبل وبني حيان ورب ثلاثين والضهيرة وطير حرفا واللبونة ووادي حامول والناقورة".

وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، تعرض مركز استشفائي له في بلدة عين إبل لقصف إسرائيلي. وقد أصيب جنديًا بعد تنشقه دخان قذائق فوسفورية أُطلقت على المركز، وكذلك أصيب ثلاثةٌ آخرون بجروح طفيفة في قصف على مركزهم، في رأس الناقورة. كما أصيب مواطن بشظايا قذيفة مدفعية خلال عمله في أرضه، في أطراف راشيا الفخار، وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية.

طائرات الاحتلال غارات جوية جنوب لبنان حزب الله مواقع إسرائيلية غزة

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