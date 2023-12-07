الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: بيروت وجنوب لبنان قد يتحولان لغزة وخان يونس بسبب حزب الله

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا شن حزب الله حربًا شاملة فإنه سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس، وفقًا لما نشرته القاهرة الإخبارية.

وتعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي، حيث إن القصف المدفعي استهدف أطراف حولاً ومركبًا ووادي السلوقي في الحدود الجنوبية.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أنه سُجل صباح اليوم، تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى الساحل البحري جنوبًا.

نتنياهو حزب الله جنوب لبنان بيروت القاهرة الإخبارية إسرائيل غزة

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