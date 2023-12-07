نتنياهو: بيروت وجنوب لبنان قد يتحولان لغزة وخان يونس بسبب حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا شن حزب الله حربًا شاملة فإنه سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس، وفقًا لما نشرته القاهرة الإخبارية.

وتعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي، حيث إن القصف المدفعي استهدف أطراف حولاً ومركبًا ووادي السلوقي في الحدود الجنوبية.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أنه سُجل صباح اليوم، تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى الساحل البحري جنوبًا.