محمد سليمان عبدالمالك يوجه رسالة شكر لصناع مسلسل "زينهم"

وجه السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الشكر إلى عدد من صنّاع مسلسل "زينهم"، بطولة الفنان أحمد داود، والفنان كريم قاسم، والفنانة سلمي أبوضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إخراج يحيي إسماعيل.

وكتب عبدالمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "شكر خاص لورشة كتابة مسلسل زينهم، لولاهم مكانش المسلسل ده اكتمل، ورغم موقفي المعروف من ورش الكتابة؛ إلا أن الثلاثي الجميل قدر يغيروا فكرتي ونظرتي عن الموضوع".

وأضاف: "احتراف والتزام وإبداع ومرونة مع بعض، وأظن أننا ممكن نكرر التجربة كل ما نلاقي فرصة تسمح: محمد فتحي عبدالمقصود - عمرو مؤمن - عمر محمد الشحات، وحقيقي فخور إن عندنا مخرج هادي وواعي وفنان زي يحيى إسماعيل، اللي قدر يصنع من عالم زينهم براند ومن شخصياته لحم ودم".

حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية، ما دفع كثيرين إلى البحث عن موعد الإعادة، وستكون اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، لتروي أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الكوميدي والمشوق "زينهم".

المسلسل من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبوضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين مثل عماد رشاد، ومحمد أبوداود، وسلوى محمد علي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج أروما ستوديوز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - تامر مرتضي.

ووعد مؤلف مسلسل زينهم أن تحمل الحلقة الأخيرة اليوم الخميس وجود مفاجأة لطيفة، وهو ما سيجعل التوقعات الخاصة بالنهاية ستتجه إلى الإيجابية، حيث تكون في ظل تطور علاقة زينهم وجميلة قد ستنتهي الحلقات بارتباطهما، أو قد يرد والد جيمي حق شقيقته وسيواجه زوجته، بينما قد ستحمل الحلقة الأخيرة كشف حقيقة توفيقة وحفني، خاصة أنهما اشتركا بعملية جديدة لسرقة الأعضاء بالحلقة 30 من المسلسل.

وفيما سيخص قضية والد زينهم فقد يتم حلها، خاصة أن يكون المشكوك في أمرهم سيتم مراقبتهم حاليا من قبل الشرطة وقد تكشف الأحداث عن حقيقة الماضي.

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم يكون هو مسلسل كوميدي مشوق وعائلي، وقد استلهمت قصته من كتاب شكرًا لأصدقائي الموتى، وهناك العديد من المواطنين في مصر يبحثون عن موعد عرض الحلقة 30 من مسلسل “زينهم”، حيث سيتم عرض المسلسل يوميًا من اليوم الأحد إلى اليوم الخميس، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على قناة أون وأون دراما، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة منه اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.

تردد قناة أون الناقلة لمسلسل زينهم

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11861.

أبطال مسلسل زينهم

ويجمع مسلسل زينهم عددا من نجوم الدراما المصرية وبالمقدمة الفنان أحمد داود، وكذلك فنانون آخرون منه:.

الفنانة هناء الشوربجي.

المبدعة سلمى أبوضيف.

النجم كريم قاسم.

الفنانة يارا جبران.

الفنانة سلوي محمد علي.

المبدع أسامة أبوالعطا.

النجم عماد رشاد.