الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. بدء عرض الجزء الأول من مسلسل ريفو على ON

ريفو
ريفو

تعرض شبكة قنوات ON  الليلة أولى حلقات الجزء الأول من مسلسل ريفو مساء اليوم عبر شاشتي ON  العامة ON  drama وذلك بشكل حصري. 

ويشارك في بطولة مسلسل ريفو عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، وصدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

مواعيد عرض مسلسل ريفو على ON 

وأعلنت شبكة قنوات ON  عن مواعيد عرض الجزء الأول من  مسلسل ريفو حيث من  المقرر عرضه يوميًا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا.

بينما يعرض مسلسل ريفو على قناة ON  دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة Watch it الإلكترونية.

قصةوأحداث مسلسل ريفو 

وتدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين، الذي يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات، ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها. وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

أبطال مسلسل ريفو

يشارك في بطولة مسلسل ريفو عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، وصدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل. 

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