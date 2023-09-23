الليلة.. انطلاق أولى حلقات ريفو وبالطو وجعفر العمدة على قنوات "المتحدة"

تعرض مساء اليوم السبت، أولى حلقات عدد من الأعمال الدرامية المتميزة على شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل ريفو

تعرض شبكة CBC الليلة أولى حلقات مسلسل ريفو مساء اليوم عبر شاشتي cbc العامة و cbc drama وذلك بشكل حصري.

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض مسلسل ريفو المقرر إذاعته يوميًا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و 12 ظهرًا.

بينما يعرض مسلسل ريفو على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة Watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل ريفو

تدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين، والذي يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينات، ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها. وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

أبطال مسلسل ريفو

يشارك في بطولة مسلسل ريفو عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، و صدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

جعفر العمدة

وتنطلق أولى حلقات مسلسل جعفر العمدة عبر شاشة قناة الحياة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحا.

مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال عرضه على الشاشة في موسم رمضان الماضي وقام ببطولته محمد رمضان و هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، جوري بكر، طارق النهري، وضيف الشرف بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

مسلسل بالطو

وتبدأ شبكة قنوات dmc عرض مسلسل بالطو اليوم السبت على شاشتي قناة dmc العامة وdmc drama.

ويعرض المسلسل للمرة الأولى على الشاشة وبشكل حصري عقب النجاح الذي حققه المسلسل خلال فترة عرضه على منصة Watch it.



مواعيد عرض مسلسل بالطو

و يعرض مسلسل بالطو المأخوذة عن رواية بالطو وفانلة وتاب بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء ولمدة أسبوعين عبر شاشة قناة dmc.

ويعرض مسلسل بالطو على شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا و الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحا ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء.

قصة مسلسل بالطو

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

أبطال مسلسل بالطو

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل، ويشاركه البطولة كل من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.