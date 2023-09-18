مواعيد عرض مسلسل ريفو لـ أمير عيد على قنوات سي بي سي

تعرض مجموعة قنوات CBC، مسلسل ريفو للنجم أمير عيد، ونخبة كبيرة من الفنانين، بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه ضمن الأعمال الأصلية لمنصة watch it الرقمية، ونجح في حصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير خلال الموسم الأول والثانى.

ويتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد عرض مسلسل ريفو، على شبكة قنوات سي بي سي وسي بي سي دراما.

مواعيد عرض مسلسل ريفو على قنوات سي بي سي

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض العمل المقرر إذاعته يوميًا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و 12 ظهرًا.

تردد قناة CBC

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

مواعيد عرض مسلسل ريفو على قنوات سي بي سي دراما

بينما يعرض مسلسل ريفو على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

تردد قناة CBC دراما

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11488.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

معدل الترميز: 27500.

أحداث مسلسل ريفو

تدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها – المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين والذي يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينات ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها. وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

صناع وأبطال مسلسل ريفو

يشارك في بطولة مسلسل ريفو عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، و صدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.