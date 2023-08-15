"ريفو 2" يتصدر قائمة المسلسلات.. "واتش إت" تحدث رواجا كبيرا بعد عرض أحدث الأعمال الفنية

أحدثت منصة “واتش إت” حالة رواج كبيرة بعد عرض أحدث الأعمال الفنية على المستوى الدرامي والسينمائي والبرامج الترفيهية المليئة بالحماسة والتشويق سواء على المستوى الكوميدي أو الحواري.

ريفو 2 الأول على قائمة المسلسلات

تصدر مسلسل "ريفو" الموسم الثاني قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة، وهو عمل من بطولة أمير عيد وعدد كبير من الفنانين الشباب، وحل المسلسل في الموسم الأول في المركز الثاني في صدارة الترتيب، وجاء مسلسل "سوتس" للفنان إسر ياسين في المركز الثالث.

الطيب والشرس يتصدر قائمة الأفلام

وفي قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في عالم السينما، جاء فيلم "الطيب والشرس واللعوب" للفنانة مي كساب في المركز الأول، واحتل فيلم "من أجل زيكو" للنجمين كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي المركز الثاني، وحل فيلم النجم ماجد الكدواني "برا المنهج" في المركز الثالث.

مدحت صالح في سولد أوت الأول على البرامج

برنامج "سولد أوت"، الذي يتضمن فقرات متنوعة، حقق نجاحًا كبيرًا في الترتيب البرامجي، حيث حلت حلقة الفنان مدحت صالح في المركز الأول، وحلقة الاستاند اب كوميدي في المركز الثالث، وحلّت حلقة من مهرجان العلمين الترفيهي في المركز الثاني.

وعلى مستوى الشهرة، جاء مسلسل "بلطو" للفنان عصام عمر في المركز الأول، وجاءت حلقة العلمين في المركز الثاني، وحلّت الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الفرصة" في المركز الثالث.

"واتش إت" هي منصة بث فيديو رقمية مصرية تابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تم إطلاقها عام 2019 تزامنًا مع شهر رمضان عام 1440 هجرية، وتم إنشاء المنصة لعرض الأعمال الفنية المصرية الكلاسيكية والأفلام ومسلسلات رمضان.

أسعار وخطوات الاشتراك في منصة Watch It

تختلف أسعار باقات Watch It وفق الاشتراك السنوي أو الشهري، وتأتي كما يلي:

اشتراك سنوي لـ1 شاشة بـ 100 جنيه بدلا من 600 جنيه.

اشتراك سنوي لـ2 شاشة بـ 200 جنيه بدلا من 960 جنيها.

اشتراك سنوي لـ 3 شاشة بـ 300 جنيه بدلا من 1320 جنيها.

اشتراك شهري لـ1 شاشة بـ 14.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ2 شاشة بـ 24.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ3 شاشة بـ 39.99 جنيه.