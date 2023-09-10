الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "ريفو" الموسم الأول على شاشة قناة cbc

ريفو
ريفو

ينطلق عرض الجزء الأول من مسلسل ريفو على قناة cbc، بدءًا من السبت 23 سبتمبر في الثامنة مساء، كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

المسلسل بطولة أمير عيد، ركين سعد، محسن محيي الدين، ملك الحسيني، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

ويتكوّن الجزء الأول من مسلسل "ريفو" من 10 حلقات. وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

من جهة أخرى، تصدر مسلسل "ريفو" الموسم الثاني قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة، وهو عمل من بطولة أمير عيد وعدد كبير من الفنانين الشباب، وحل المسلسل في الموسم الأول في المركز الثاني في صدارة الترتيب، وجاء مسلسل "سوتس" للفنان إسر ياسين في المركز الثالث.

وفي الجزء الثاني من ريفو، وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض ألزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالى الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

ويشارك في بطولة "ريفو" أمير عيد، صدقي صخر، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

cbc مسلسل ريفو مواعيد عرض عرض مسلسل ريفو الموسم الأول

مواد متعلقة

بعد التحضير لها بالمسرح.. رحلة نجاح هنيدي في شخصية رمضان أبو العلمين

حصريًا.. "الحياة" تحتفل بمئوية سيد درويش وتُذيع حفل على الحجار الليلة

حسام داغر يستعرض غرفة سامية جمال: اشتريتها من مزاد أنتيكات (صور)

بعد يسرا وعبدالجليل.. كيف اعتمد حسن الرداد على ضيوف الشرف في "بلومندو"؟

الإيرادات السبب.. رفع فيلم مندوب مبيعات من دور العرض

"أحيت تراث فنان الشعب".. تعرف على تاريخ إنشاء جمعية "أصدقاء موسيقى سيد درويش"

مى فاروق تتعاون مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "ليه؟"

بعد فيلم عصابة عظيمة.. أهم أعمال إسعاد يونس بالسينما

الأكثر قراءة

600 ألف جنيه واعتذار.. تصريحات صادمة من طليقة حسن شاكوش بعد الصلح

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

رسميًا.. الإعلان عن موعد انطلاق الدورى المصرى الممتاز موسم 2023-2024

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

يا فرحة ما تمت.. نقل "العزال" ينتهي بجريمة قتل في مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل