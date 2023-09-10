مواعيد عرض مسلسل "ريفو" الموسم الأول على شاشة قناة cbc

ينطلق عرض الجزء الأول من مسلسل ريفو على قناة cbc، بدءًا من السبت 23 سبتمبر في الثامنة مساء، كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

المسلسل بطولة أمير عيد، ركين سعد، محسن محيي الدين، ملك الحسيني، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

ويتكوّن الجزء الأول من مسلسل "ريفو" من 10 حلقات. وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

من جهة أخرى، تصدر مسلسل "ريفو" الموسم الثاني قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة، وهو عمل من بطولة أمير عيد وعدد كبير من الفنانين الشباب، وحل المسلسل في الموسم الأول في المركز الثاني في صدارة الترتيب، وجاء مسلسل "سوتس" للفنان إسر ياسين في المركز الثالث.

وفي الجزء الثاني من ريفو، وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض ألزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالى الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

ويشارك في بطولة "ريفو" أمير عيد، صدقي صخر، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.