"الأدوار والحقيقة".. ندوة جماهيرية لأبطال "ريفو" فى ميدفست مصر

أعلن مهرجان "ميدفست مصر"، في دورته الخامسة المقامة بالجامعة الأمريكية، المقامة في الفترة من 14 – 17 سبتمبر، عن تقديم أبطال مسلسل "ريفو" لندوة خلال أيام المهرجان تحت عنوان "الأدوار والحقيقة" الوصم المتعلق بالصحة النفسية.

يدير النقاش د.أسامة رفعت، وتتضمن الندوة كل من الفنان أمير عيد، وراكين سعد، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، وتدور الندوة حول أن تصوير الصحة النفسية في الأفلام والتليفزيون كانعكاس لحياتنا كأشخاص، إلى المبالغة في التأكيد على السمات السلبية والنمطية ووصم للمرض النفسي.

وبجانب ذلك يقدم المهرجان ندوة أخرى تحت عنوان "الوصم المتعلق بالأمهات وتوازن الأدوار" وتدير الندوة دينا حشيش، وتشارك فيها النجم إنجي المقدم بجانب كل من نسمة الشاذلي ودكتورة شاهندة خليل.



كما ستكون هناك ندوة نقاشية عقب عرض مجموعة من الأفلام بعنوان علاقة الوصم وما يطلق عليه طبيعي؟ مع المخرج تامر عشري ودكتور ألفت علام ويديرها دكتور خالد علي.

ويقدم المخرج الكبير "يسري نصر الله" لندوة تحت عنوان "شخوص وعوالم يسري نصر الله" يديرها الناقد السينمائي والكاتب أحمد شوقي، والفئات المجتمعية.

ميدفست مصر

وقدم المخرج الكبير يسري نصر الله شخصيات تشبهنا جميعًا وتحمل كل ما نحمله من أعباء وطموحات وأسئلة وتعقيدات وتواجه الصعوبات الحياتية اليومية والتحديات الاجتماعية وإصدار الأحكام التي تثقلنا، وخلال تلك الندوة، سنتحدث مع يسري نصرالله ونتعرف على عوالمه وكيف يكتب ويتخيل شخصياته وصناعة أفلامه وكيف يحدث بناء تلك الشخصيات كلها وأكثر، آم يونس، هبة، صفاء، رفعت، كريمة، شادية، على، بنوره، ريم، ذكي، مارجريت، عفيفة.

وبجانب يسري نصر الله تقدم الكاتبة الكبيرة مريم نعوم أيضاً ورشة خلال أيام المهرجان تحت عنوان ورشة عمل مقدمة من "ميدفيست مصر" بالتعاون مع "سرد- مريم نعوم" للأطباء المهتمين بالكتابة، السينما والدراما للتدريب على المبادئ الأساسية لعمل الكاتب، خلق عالم في الدراما، كتابة الشخصيات والتعرف على الحبكة الدرامية من خلال يومين عمل مع مريم نعوم وفريق كتاب سرد.