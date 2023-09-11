"ريفو" و"علاقة مشروعة" عروض جديدة على قنوات المتحدة 23 سبتمبر

تستعد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض عدد من المسلسلات التي تعرض للمرة الأولى على شاشات التليفزيون أو العرض الثاني بعد لنجاح الكبير خلال الموسم الرمضاني الماضي.

موعد مسلسل ريفو بطولة أمير عيد

من المقرر أن ينطلق عرض الجزء الأول من مسلسل "ريفو" على قناة cbc، بدءًا من السبت 23 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن الخريطة الشهرية الجديدة للقناة كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً والمسلسل هو العرض الأول له على شاشات التليفزيون بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عبر منصة "واتش إت" خلال الفترة الماضية.

مسلسل «ريفو» يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب منهم أمير عيد، ركين سعد، محسن محيي الدين، ملك الحسيني، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل ويتكوّن الجزء الأول من مسلسل "ريفو" من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة

وتبدأ شبكة تليفزيون الحياة بداية من التاسعة من مساء السبت 23 سبتمبر الجاري العرض الثاني لمسلسل «علاقة مشروعة» من بطولة النجم ياسر جلال بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم داليا مصطفى ومي عمر ومراد مكرم وغيرهم من النجوم.

مسلسل «علاقة مشروعة» مسلسل اجتماعي مليء بالإثارة وهو عبارة عن 15 حلقة، وتدور قصة العمل فى إطار تشويقي اجتماعي حول عدد من القضايا الاجتماعية العامة، منها العنف الزوجى، والخيانة الزوجية، وفكرة الزواج الثانى، وخطورة الإدمان، وقضايا الشباب فى مرحلة المراهقة.

وتتطرق قصة المسلسل من خلال شخصية "عمرو وصفي" الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل أعمال متزوج من عاليا التي تقدم شخصيتها الفنانة داليا مصطفى، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يجسده الفنان مراد مكرم، ويعانى من علاقة متوترة بزوجته التى تجسدها النجمة مي عمر، وكيف يتورط عمرو في ذلك وكان المسلسل عرض خلال رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه من خلال القصة الاجتماعية المثيرة.