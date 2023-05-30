الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مى عمر تكشف كواليس شخصيتها فى مسلسل "علاقة مشروعة"

مى عمر
مى عمر

تحدثت الفنانة مي عمر، عن دورها في مسلسل "علاقة مشروعة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مع الفنان ياسر جلال.

وقالت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن الممثل لا يجوز أن يقدم نفس الأدوار، والجمهور الآن تغير وأصبح لديه وعي والناس أصبحت تفرق أن هذا تمثيل وليس حقيقيًا.

وأكدت أن الشخصية التي قدمتها في العمل مختلفة ولم تقدمها  من قبل وكذلك الفنان ياسر جلال، مشيرة إلى أن المخرج خالد مرعي، هادئ وذوقه حلو وتفاصيله وسعدت بالعمل معه.

وتابعت، أن الشخصية كانت مسالمة وبعد الزواج تمردت وأخبرته أنها لا يعجبها الوضع لأنها طوال الوقت كانت تعاني نفسيًا. 

ياسر جلال يحل مشاكل كل من معه

وأشارت إلى أن الفنان ياسر جلال، هادئ ومحترم ودائمًا يحب أن يريح كل من معه ودائمًا يحل المشاكل الموجودة لأي شخص وهو ممثل كبير وأنها تحب التثميل معه لأنه يوجد كيماء بينهما.

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