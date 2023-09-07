الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"لوائح الأجور" لإشعال الفتنة.. 5 مخرجات من اجتماع "المتحدة" مع نقابتي التمثيل والسينما واتحاد المنتجين

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

دعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاوري بين النقابتين واتحاد المنتجين لأكثر من ساعتين للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة، وتم التأكيد على الآتي:

أولاً: أكد اتحاد المنتجين احترامه الكامل لجميع العاملين بالصناعة.

ثانيًا: عدم الاعتداد بأي لوائح تم تداولها مؤخرًا خاصة أنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وهي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية المصرية.

ثالثًا: إن هدف الجميع الحفاظ على صناعة الدراما في ظل التحديات الثقافية والفنية والاقتصادية التي تواجهها كصناعة رائدة.

رابعًا: ضرورة وضع ظوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.

خامسًا: استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة.

وأكدت الشركة المتحدة دعمها الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.

وختامًا اتفق الحضور على عدم الإدلاء بأي احاديث صحفية أو تليفزيونية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الانتهاء من اللقاءات التشاورية حرصًا على الصالح العام.

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"لوائح الأجور" لإشعال الفتنة.. 5 مخرجات من اجتماع "المتحدة" مع نقابتي التمثيل والسينما واتحاد المنتجين

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