برامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. نيولوك شامل

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملية تطوير قنواتها ومنصاتها الإلكترونية المختلفة، لتقديم أفضل محتوى وصورة ممكنة للجمهورين المصرى والعربى، خاصة بعد ما احتلته هذه القنوات والمنصات من مكانة متقدمة على خريطة الإعلام العربى ككل خلال فترة وجيزة، تليق بتاريخ الإعلام المصرى الرائد فى المنطقة.

بدأت القنوات التابعة لـ«المتحدة» تعديل خريطة برامجها خلال الساعات الماضية، من خلال إضافة برامج، أو التعاقد مع عدد من الإعلاميين لتقديم برامج جديدة، إلى جانب تعديل مواعيد برامج أخرى، وذلك بالتزامن مع تطوير مماثل على المنصات الإلكترونية التابعة للمجموعة.

وتعاقدت «المتحدة» مع الإعلامى أسامة كمال، للعودة عبر شاشة «DMC»، من خلال برنامج «مساء دى إم سى»، الذى يعد برنامج «التوك شو» الرئيسى فى القناة، وذلك فى ظل ما يملكه من خبرة كبيرة فى المجال الإعلامى.

وينطلق «مساء دى إم سى» مساء اليوم السبت، من خلال حلقة قوية يستضيف فيها أسامة كمال، فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بعد إعلان ترشحه خوض الانتخابات الرئاسية.

ويستعرض «زهران»، خلال الحلقة لأول مرة، تفاصيل برنامجه الانتخابى، ورؤيته والحزب تجاه العديد من الملفات المهمة، وكذلك رؤيته للفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة الأحداث الجارية والمحيطة.

وتمثل استضافة «زهران» انطلاقة قوية للبرنامج، خاصة أنها تأتى بعد أيام من المؤتمر الصحفى الأول للهيئة الوطنية للانتخابات، والذى أعلنت خلاله عددًا من شروط وضوابط الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت شبكة قنوات «ON» عن انتقال الإعلامية الكبيرة منى الشاذلى إلى شاشتها، لتقدم من خلالها برنامجها الناجح «معكم»، بعد سنوات من النجاح الكبير على شاشة «CBC»، قدمت فيها مئات الحلقات الناجحة التى استضافت خلالها عشرات من نجوم الصف الأول.

وخضعت منى الشاذلى لجلسة تصوير حديثة خلال الأيام الماضية، فى إطار تصوير «البرومو» الخاص بالبرنامج الجديد، وظهرت خلالها بشكل جديد وإطلالة مختلفة، وسط توفير «المتحدة» كل الإمكانات اللازمة لظهور البرنامج الشهير بأفضل شكل ممكن.

وجاء حصول شبكة قنوات «ON» على حق إذاعة برنامج «معكم منى الشاذلى» على شاشتها، فى إطار خطة التطوير البرامجى التى تنفذها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الوقت الحالى.

ومن المقرر أن ينتهى بث البرنامج على شاشة «CBC» فى سبتمبر الجارى، ليبدأ موسمه الجديد على شاشة «ON» مع بداية أكتوبر المقبل.

وعلى مدار ١٠ سنوات، حقق برنامج «معكم منى الشاذلى» نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية، وسيكون الانتقال إلى «ON» محطة جديدة من محطات نجاحه الكبير وجماهيريته الواسعة فى مصر والعالم العربى.

وتعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الإعلامى خالد أبوبكر، لتقديم برنامج جديد على إحدى شاشات قنوات الشركة.

وأعلن عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لـ«المتحدة»، عن التعاقد، ونشر صورة له مع «أبوبكر»، ومن المقرر أن يكون البرنامج الجديد من تقديمه ورئاسة تحريره.

كما قررت شبكة قنوات «سى بى سى» تعديل موعد برنامج «التوك شو» الرئيسى «من مصر»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، ليعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء فى التاسعة مساءً، بدلًا من الحادية عشرة مساءً.

وتعرض القناة برنامج «مانشيت» للإعلامى جابر القرموطى، يوميًا، من الأربعاء إلى الجمعة، فى التاسعة مساءً، بدلًا من الحادية عشرة مساءً.

كما شهدت قنوات «أون تايم سبورتس»، برئاسة أسامة الشيخ، تطورًا هائلًا، بالتزامن مع انطلاق الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى، دعا الجمهور للإشادة بالمستوى المميز الذى ظهرت عليه.

وظهرت الاستديوهات التحليلية الخاصة بالقناة بديكورات مختلفة، أشاد الجمهور بإمكاناتها العالية، كما تم استحداث فكرة تقديم الاستديو قبل المباريات بساعة واحدة، مع وجود ٢ من المحللين فقط.

وبدا ظاهرًا وجود تنقل احترافى بين التحليل والمباريات والفواصل الإعلامية، كما ظهرت الصورة والصوت الخاصين بالمباريات بأفضل شكل ممكن، بعدما استخدمت أحدث التقنيات فى النقل، لتختفى ظاهرة المباريات الـ«SD» للأبد.

وبعدما حقق عدد من إعلاميى «المتحدة» نجاحات كبيرة عبر تقديم برامج على الحسابات والصفحات التابعة لمنصات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعى، جذبت أعداد ضخمة من المتابعين وحققت نسب مشاهدات عالية، قرر عدد من كبار الإعلاميين السير على نفس النهج.

وتقدم الإعلامية القديرة سناء منصور برنامجًا جديدًا باسم «هاحكيلكم حكاية»، على صفحات قناة «DMC» الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، تحكى فيه مواقف وذكريات مختلفة مع أهم الشخصيات الذين قابلتهم خلال مسيرتها الإعلامية الحافلة، منهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والفنانون عبدالحليم حافظ وشادية وعمر الشريف وفاتن حمامة.

كما تقدم الإعلامية جاسمين طه زكى برنامجًا جديدًا باسم «مصريات»، على صفحات قناة «DMC» أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعى، تحكى خلاله عن أهم السيدات المصريات اللاتى أثرين الحياة الفنية والاجتماعية والسياسية، وعشن حياة حافلة بالمواقف الوطنية، فى حقبات زمنية مختلفة.

كما أطلقت قناة «DMC» برنامجًا دينيًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، تقديم الشيخ خالد الجندى، تدور فكرته حول تفسير آية من آيات القرآن الكريم، إلى جانب برنامج بعنوان «من شوارعنا» عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، يتحدث عن الجانب الإنسانى فى حياة المواطنين، فضلًا عن برنامج ثالث بعنوان «قصة ومعلومة»، تقديم سالى طراد.

وأطلقت قناة «ON» برنامجًا جديدًا عبر صفحة القناة على موقع «فيسبوك»، تقديم أميرة أسامة، يتحدث عن كل ما يتعلق بالسيارات، ويسرد قصصًا وحكايات فى هذا المجال، إلى جانب برنامج آخر على الصفحة ذاتها، تقديم حبيبة عاطف، تناولت فى أولى حلقاته قصة الملكة كليوباترا مع الكحل، فضلًا عن برنامج بعنوان «ببساطة»، تقديم نسمة الشافعى.