موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 .. وموعد بداية الترم الثاني

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 التي تعد أحد عوامل تخفيف الأعباء الدراسية محور اهتمام الملايين من طلاب جميع المراحل التعليمية وأولياء أمورهم في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الجديد.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 خلال الخريطة الزمنية التي تم اعتمادها للعام الجديد حيث تعقب اجازة متنصف العام امتحانات الترم الأول مباشرة والتي تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتعي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 والتي تستمر لمدة أسبوعين وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

تأتي اجازة منتصف العام حدا فاصلا بين الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني حيث يحصل الطلاب على اجازة تعد تخفيف الأعباء الدراسية للاستمتاع والاستجمام من جو التحصيل الدراسي واستذكارها في كافة المواد الدراسية لطلاب (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي).

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية يوم 4 ناير 2024 وحتى يوم 25 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي صدر في شهر أغسطس الماضي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

انتهت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات من وضع الخط اللازمة لتنظيم سير الامتحانات في الفصل الدراسي الأول والتي بدأت بتحديد المدارس المخصصة للامتحانات ووضع الجداول المنظمة لسير الامتحانات خلال الفترة المخصصة ومراعاة الفواصل الزمنية بين المواد الدراسية بما يتناسب مع الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

موعد بداية الترم الثاني 2024

يبدأ الترم الثاني 2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم 6 يونيو 2024 وبذلك يستمر الترم الثاني لمدة 17 أسبوع دراسي وفقا للمخطط الزمني للعام حيث تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب النقل والشهادة الاعدادية يوم السبت 25 مايو 2024 ويخصص الأسبوع الأخير من العام لمراجعة كافة المواد الدراسية لجميع المراحل التعلمية.

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