الطقس السيئ يؤجل امتحانات جامعة بنى سويف لمدة ساعة

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، عن تأجيل الامتحانات اليوم الأحد، لمدة ساعة عن الموعد المحدد، ولحين إشعار آخر نظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة الكثيفة.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أن القرار جاء حرصًا على سلامة الطلاب وحرص الجامعة على أن تطمئن أبناءها الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم أمانة فى أيدينا.

وشهدت محافظة بني سويف، صباح اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة حجبت الرؤية على العديد من المناطق داخل كردون المحافظة والطرق السريعة، وأيضًا الفرعية بجميع المراكز.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 ببرامج وكليات الجامعة المختلفة، والتي انطلقت من اليوم وحتى 24 من يناير المقبل، حيث تمت مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

وأكد رئيس الجامعة على جاهزية كل القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه منسقو البرامج وعمداء الكليات ورؤساء القطاعات المختلفة بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والمعلنة سلفًا من قبل وزارة التعليم العالي.

واطمأن رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع منسقي البرامج، أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإعداد الجداول وقاعات الامتحانات وتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب.

وشدد الدكتور منصور حسن على ضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كل الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكليات، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكل الإسعافات الطبية.