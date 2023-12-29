السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طلاب مدرسة "ستيم" للمتفوقين يهدون جابر القرموطى بورتريه ومُجسَّمًا لخريطة فلسطين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يعرض برنامج "مانشيت" على قناة cbc تقريرًا، في إطار حلقاته الخارجية التي يقدمها الإعلامي جابر القرموطي، الخميس المقبل الساعة 7 مساء، من داخل مدرسة المتفوقين "ستيم" بالعبور، والمصنفة ضمن أفضل 15 مدرسة عالمية في هذا المجال.

ويعد هؤلاء الطلاب عباقرة ونوابغ المستقبل، وحملوا اسم مصر في معظم المحافل والمسابقات العلمية الدولية، وحصلوا على جوائز ومنح من جامعات دولية مرموقة، مع إبراز دور الدولة في دعم الطلاب المتفوقين علميًا، ومنها مدارس "ستيم" التي يبلغ عددها 20 مدرسة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض على قناة cbc يومي الخميس والجمعة الساعة السابعة مساء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج أشرف طاهر.

حلقاته جابر القرموطي القرموطي الإعلامي مانشيت ستيم 15 مدرسة عالمية

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