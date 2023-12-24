رئيس جامعة المنوفية يوجه بحظر اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات

وجَّه الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بحظر اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات بأي شكل من الأشكال.

وأكدت توجيهات الدكتور أحمد القاصد، على تحرير محضر غش لكل طالب دخل اللجنة ومعه موبايل سواء مفتوحًا أو مغلقًا، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية والتي يترتب عليها عقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.

وأوضحت التوجيهات بجامعة المنوفية، أن الطالب الذي يوقَّع عليه العقوبة بسبب الموبايل أو الغش لن يُطَّبق عليه قواعد الرأفة في نتيجة نهاية العام، وقد يؤدي ذلك إلى رسوبه.

وأهابت الجامعة الطلاب بالالتزام بالتعليمات وعدم اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات حرصًا على مستقبلهم.