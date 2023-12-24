الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يوجه بحظر اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

وجَّه الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بحظر اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات بأي شكل من الأشكال.

وأكدت توجيهات الدكتور أحمد القاصد، على تحرير محضر غش لكل طالب دخل اللجنة ومعه موبايل سواء مفتوحًا أو مغلقًا، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية والتي يترتب عليها عقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.

وأوضحت التوجيهات بجامعة المنوفية، أن الطالب الذي يوقَّع عليه العقوبة بسبب الموبايل أو الغش لن يُطَّبق عليه قواعد الرأفة في نتيجة نهاية العام، وقد يؤدي ذلك إلى رسوبه.

وأهابت الجامعة الطلاب بالالتزام بالتعليمات وعدم اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات حرصًا على مستقبلهم.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية حظر اصطحاب الهاتف امتحانات نصف العام

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الشهداء الجديدة بقيمة مليار و300 مليون جنيه

محافظ المنوفية يتفقد فصول محو الأمية بكفر السوالمية.. وبونات مجانية للدارسين

"إقراض الأسر".. تمويل 73 مشروعًا بأكثر من نصف مليون جنيه فى المنوفية

الأكثر قراءة

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"رفضني المخرج".. سبب رفض مشاركة سعاد حسني في فيلم الخطايا

إحالة البلوجر آية إيهاب إلى محكمة الجنايات

الرئيس السيسى: الهدف الأساسى من جميع جهود الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم

قضايا الفساد وتكلفة تأمين نجله.. الأزمات تلاحق نتنياهو في إسرائيل بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا"سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة