موعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام الدراسة به

حددت وزارة التعليم موعد بداية الترم الثاني 2024 مع إعلانها الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023- 2024، ومع اقتراب موعد إجازة نصف العام زاد الاهتمام بموعد بداية الترم الثاني 2024 وعدد أيام الدراسة به، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس المصرية هو يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وتبدأ الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2024 في هو 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وتبدأ الدراسة في الترم الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وتنتهي في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وبذلك، يكون عدد أيام الدراسة في العام الدراسي 2023-2024 هو 194 يومًا، موزعة على 35 أسبوعًا.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد أجازة نصف العام

وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد إجازة نصف العام 2024 في المدارس المصرية هو يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، أي حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.