إجازة نصف العام 2024.. موعدها وعدد أيامها في جميع المدارس والجامعات

إجازة نصف العام 2024 من الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

إجازة نصف العام 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن إجازة نصف العام 2024، تستعرض "الدستور" في هذا التقرير، خريطة العام الدراسي الجديد 2023/2024، وفقًا للخطة المنشورة سابقًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد2023-2024، حيث انطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

وأوضحت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالي:-

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

مدة إجازة نصف العام 2024

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.